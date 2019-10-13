اعشاب تعطي نضاره للبشرة.. نبتة الجمال ضمن القائمة

تستخدم أحيانا النساء اعشاب وأنواع من المواد الطبيعية لتطبيقها على البشرة و الشعر ، لكونها أفضل على عكس المواد والمنتجات المصنعة.

وهنالك العديد من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة، كالعسل، واللبن، والليمون، والزيوت المختلفة، كذلك هناك أعشاب تعطي نضاره للبشرة وتساعد في التخلص من مشاكلها المتعددة، خاصة إذا استخدمت بطريقة صحيحة ومزجت مع مكونات أخرى مفيدة.

اعشاب تعطي نضاره للبشرة

البابونج:

للبابونج فوائد متعددة، حيث يقلل من خطوط التجاعيد في الوجه، ويسرع عملية الشفاء في الجلد، ويحد من تهيج البشرة.

ويعتبر مضاد للالتهابات والبكتيريا التي تتواجد في الحبوب خاصة حب الشباب، كما يعطي نضارة ولمعان للبشرة عبر تطبيق كمادات أو أكياس البابونج على الوجه بعد غليه، أو يمكن غسل الوجه به.

بندق الساحرة:

نبتة الجمال، حيث تعطي كل الصفات المطلوبة لجمال البشرة، فهي تتخلص من الدهون دون إحداث جفاف للجلد.

وتزيل السواد تحت العينين، ومضادة للالتهابات ولحب الشباب، وتعمل على شد أنسجة الجلد، وتغلق المسامات الواسعة، وتعالج الأمراض الجلدية.

اعشاب الاولوفيرا:

نبات الصبار من أكثر الأعشاب شهرة في علاج الجلد، ويدخل في معظم المنتجات الخاصة بالبشرة و الشعر ، حيث يعتبر مرطب فعال جدا.

ويقضي على الالتهابات ويقلل من البثور، يحتوي على فيتامينات c و e المهمين للجلد، ليعطي نضارة وحيوية وإشراقة نتيجة الترطيب العميق.

الأذريون:

ويسمى بالبكورية الطبية، يساعد على تهدئة الجروح، و علاج الجلد التالف وحروق الشمس والخدوش، كما يستخدم لعلاج الأكزيما.

الخزامى:

يهدئ ويرخي الجلد كما يرخي الجسم والعقل، يحارب الشيخوخة فيمنع التجاعيد والترهلات.

حيث يشد البشرة ويحفز نمو خلايا جديدة شابة ونضرة، يساعد أيضا على الشفاء من الجروح وحب الشباب والأكزيما.

نصائح عامة لبشرة نضرة:

– إزالة الماكياج قبل النوم أمر ضروري، فبقاء المكياج يمنع البشرة من التنفس ويسبب الجفاف والرؤوس السوداء.

– يجب الحفاظ على نظافة البشرة، لذلك يفضل استخدام أنواع الغسول مناسبة، والحرص على تقشيره البشرة بين الحين والآخر.

– الحرص على تطبيق واقي شمس قبل الخروج من المنزل، لحماية لبشرة من الأشعة فوق البنفسجية وحمايتها من التجاعيد والجفاف.

– النوم الكافي والابتعاد عن السهر يجعل البشرة نضرة ومشرقة.

الحفاظ على تناول طعام صحي مليء بالفيتامينات والعناصر الأساسية، والابتعاد عن المأكولات الدهنية.