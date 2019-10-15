استفيدوا من زيت الورد في تبيض الوجه .. اليكم أسهل الوصفات

يعتبر زيت الورد أحد أهم الزيوت العطرية الذي يتم استخراجه من النباتات الطبيعية والزهور، ويدخل في تركيب وصناعة العطور ومستحضرات تبيض الوجه .

ويستخدم زيت الورد في معالجة الأمراض التناسلية والجلدية وحل مشاكل البشرة، حيث يتميز بدوره وتأثيره الفعال على نضارة الجلد وتخليص البشرة من العيوب والشوائب العالقة به، ويدخل زيت الورد في تركيبة العديد من مستحضرات التجميل للعناية بالجلد والبشرة، كما يمكن عمل وصفات منزلية طبيعية منه لحل مشاكل البشرة الكثيرة مثل الحبوب والبقع الداكنة وحروق الشمس والزوان والكلف، وسنقدم فوائد زيت الورد للتبييض تحديدا خلال هذ المقال.

فوائد زيت الورد في تبيض الوجه

يفيد زيت الورد الغني بالعناصر والمركبات النشطة في معالجة مشاكل البشرة المتعددة، والتي تتعرض لها وتؤثر تأثيرا سلبيا على صحة ولون البشرة الطبيعي، حيث يعمل على إزالة آثار الإجهاد الظاهرة على البشرة ويقلل من شحوب الوجه.

استخدام زيت الورد للبشرة يجعلها أكثر حيوية، ويمنحها المظهر المشرق والتوهج الملحوظ.

يستخدم زيت الورد كمادة قابضة للإفرازات الدهنية والزيوت التي تسبب اللمعان والحبوب في البشرة.

يعمل ماء الورد على شد جلد البشرة، وعلى إغلاق المسام المتفتحة وخاصة للبشرة الدهنية.

يفيد في تنعيم ملمس الجلد والبشرة لتصبح أكثر نعومة كالحرير، ويحارب جفاف البشرة وتقشرها نتيجة تعرضها للمؤثرات الخارجية كالشمس أو البرد الشديد.

فوائد أخرى

يساعد زيت الورد بالتخلص من مشاكل وعلامات تمدد الجلد الناتجة خلال فترة الحمل أو نتيجة السمنة المفرطة.

يساعد في محاربة ترهلات وتجاعيد الجلد المبكرة، ويقضي على الخطوط الرفيعة التي تظهر حول الفم وعلى الجبين.

يدعم زيت الورد الجلد في مقاومة البكتيريا والفطريات التي تسبب الأمراض الجلدية كالصدفية والجرب والأكزيما.

يفيد زيت الورد في التخفيف من آثار وأضرار تعرض البشرة بشكل مباشر لأشعة الشمس.

يستفاد من زيت الورد في تطهير البشرة والتخلص من الجراثيم والبكتيريا العالقة في الجلد، ويقاوم الحساسية والالتهابات التي تسبب البثور والحبوب في البشرة.

يساعد زيت الورد في اتزان هرمونات البشرة، وفي تخفيف احمرار وتهيج البشرة، ويهدئ من الحكة الناتجة عن حساسية الجلد.

يحتوي زيت الورد على فيتامين (ج) الذي يعمل على محاربة الالتهابات والتقليل من تصبغات البشرة وإزالة آثار البقع والكلف في الجلد.

بعض خلطات زيت الورد التي تساعد في تبيض الوجه

نخلط ملعقتين من بودرة الأطفال مع ملعقة صغيرة من زيت الورد، ونضعه على الوجه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ويتم غسله بالماء بشكل جيد.

يمكن استخدام زيت الورد في تفتيح المناطق الحساسة، ويتم وضعه مرة يوميا.

يتم ذلك من خلال خلط ملعقتان من اللبنة المستخدمة للأكل مع ملعقة من الشوفان والخميرة والقليل من زيت الورد وملعقة عصير ليمون، ليصبح لدينا عجينة لينة يتم وضعها على البشرة لمدة ثلث ساعة، ويغسل الوجه جيدا لنرى أن البشرة أصبحت أكثر بياضا وإشراقا.

يمكن العمل على إضافة قطرات من زيت الورد الذي يساهم في ترطيب البشرة ومنحها النضارة والصفاء.