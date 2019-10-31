بالفيديو .. الطيران الروسي يدمر مستودع ذخيرة بريف إدلب .. لحظة الإنفجار

الميدان السوريمقالات ميدانية
إدلب

دمرت المقاتلات الروسية أحد مستودعات الذخيرة التابع للمجموعات الإرهابية وذلك بعد استهدافه بغارة جوية في منطقة دركوش بريف إدلب

ونشرت تنسيقيات المسلحين المشاهد الأولى من لحظة انفجار مستودع الذخيرة نتيجة استهدافه بصواريخ المقاتلات الروسية

كما نشر ناشطون لحظات من انفجار المستودع وتطاير الذخيرة والصواريخ بعد استهداف الطيران الروسي للمنطقة

وتقع بلدة دردوش في ريف إدلب الغربي وتتبع لمنطقة جسر الشغور والخاضعة لسيطرة مسلحي التركستان والصينيين .

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