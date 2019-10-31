بالفيديو .. الطيران الروسي يدمر مستودع ذخيرة بريف إدلب .. لحظة الإنفجار

دمرت المقاتلات الروسية أحد مستودعات الذخيرة التابع للمجموعات الإرهابية وذلك بعد استهدافه بغارة جوية في منطقة دركوش بريف إدلب

ونشرت تنسيقيات المسلحين المشاهد الأولى من لحظة انفجار مستودع الذخيرة نتيجة استهدافه بصواريخ المقاتلات الروسية

كما نشر ناشطون لحظات من انفجار المستودع وتطاير الذخيرة والصواريخ بعد استهداف الطيران الروسي للمنطقة

#شاهد بالفيديو انفجار مستودع ذخيرة جراء استهدافه بغارة جوية من قبل الطيران الروسي في دركوش بريف #إدلب الغربي و إصابة عدد من المدنيين بجروح . تابعوا وكالة ستيب نيوز على التويتر : https://t.co/YcrhemDNwx pic.twitter.com/WeyNLTzWwG — Step News Agency (@Step_Agency) October 31, 2019

وتقع بلدة دردوش في ريف إدلب الغربي وتتبع لمنطقة جسر الشغور والخاضعة لسيطرة مسلحي التركستان والصينيين .

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