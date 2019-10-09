أكراد سوريا يعلنون النفير العام لمواجهة التهديدات التركية

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أعلن أكراد سوريا، اليوم الأربعاء، النفير العام لمواجهة التهديدات التركية شمال سوريا، كما استدعوا المدنيين من أجل الدفاع عن البلاد.

 

وقالت وكالة “فرانس برس” الفرنسية، إن أكراد سوريا استدعوا المدنيين، من أجل الدفاع عن البلاد من التهديدات التركية، مضيفةً أن “السلطات الكردية دعت إلى “التعبئة العامة لمدة 3 أيام” لمواجهة تهديدات هجوم تركي مرتقب، وحثت سكان شمال شرقي سوريا على “المقاومة”.

 

وقالت الإدارة الكردية في بيان لها: “نعلن حالة تعبئة عامة لمدة 3 أيام، وندعو جميع مكونات شعبنا، للذهاب إلى المنطقة الحدودية، لضمان المقاومة في هذه اللحظة التاريخية الحساسة”.

وكانت تركيا قد أعلنت عن استعدادها الكامل لتنفيذ عملية عسكرية شمال سوريا لتطهير المنطقة من القوات الكردية التي تعتبرها أنقرة “إرهابية”، في حين ذكر مساعد أردوغان أن الجيش التركي سيعبر الحدود السورية اليوم الأربعاء، وسط تعزيزات للآليات العسكرية المنتشرة عند الحدود.

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