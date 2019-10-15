أشهر لاعب في تركيا يوجه انتقادات لـ أردوغان بسبب سوريا

رفض أشهر لاعب كرة القدم في تركيا هاكان شوكر، العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، موجها انتقادات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وغادر شوكر بلاده سابقاً بسبب مواقفه المناوئة للحكومة التركية، ويعيش حاليا في المهجر بأميركا.

وكتب هاكان شوكر في رده على “تغريدة” عبر حساب لمشجعي إنتر ميلان الإيطالي.

وقال: “كل ما أتطلع إليه هو إنهاء النزاعات وتحقيق العدالة، الديمقراطية، الحرية، وكرامة الإنسان”.

وأضاف نجم غلطة سراي سابقاً “لا يهمني مصيري وما قد أخسر، لكن الذي يهم هو انتصار الإنسانية”.

وظهر في جانب آخر من “تغريدة” شوكر أنه يعترض على تصرف أعضاء المنتخب التركي.

واحتفل لاعبو منتخب تركيا بتسجيل هدف في مرمى ألبانيا بطريقة عسكرية، معبرين عن الدعم للعمليات التركية في سوريا.

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ويعد هاكان شوكر صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولات كأس العالم، وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التركية.

مراسلون – رياضة