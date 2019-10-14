أردوغان يعلق على انتشار الجيش السوري على الحدود

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألا تحدث مشكلة في منطقة عين العرب شمال سوريا في ظل انتشار الجيش السوري على الحدود مع بلاده لمواجهة العدوان التركي.

وعلق أردوغان خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على تحرك الجيش السوري إلى شمال البلاد لمواجهة العدوان التركي قائلاً: “هناك الكثير من الشائعات… حتى الآن يبدو أنه لن يكون هنالك أية مشكلة مع السياسة الإيجابية لروسيا في منطقة عين العرب (كوباني)”.

وتابع: “أما بالنسبة لمنبج فنحن في مرحلة تنفيذ قراراتنا”، مضيفاً: “عند تحرير مدينة منبج سيدخلها أصحابها الحقيقيون”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن “بلاده ليست لديها مطامع تجاه الأراضي السورية، وإنما تقف ضد الجهات التي تريد تقسيم وتمزيق سوريا”.

من جانبه، صرح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، لوكالة “نوفوستي” بأنه لا يستبعد احتمال وقوع صدام مسلح بين جيش بلاده والجيش السوري الذي بدأ يتحرك الأحد نحو الشمال.

وكانت وحدات الجيش السوري دخلت مساء اليوم الإثنين مدينة منبج في ريف حلب ، وسط ترحيب الأهالي والسكان بالقوات السورية

ويسيطر الجيش السوري على أجزاء من ريف مدينة منبج الجنوبي في حين تسيطر “قسد” على المدينة وباقي أريافها وعلى مدينة عين العرب.

يذكر أن “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” أعلنت في وقت سابق عن توصلها إلى اتفاق مع روسيا والحكومة السورية يقضي بدخول الجيش السوري ترافقه الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينتي عين العرب ومنبج.