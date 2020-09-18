طفلة تشنق نفسها بشال نسائي في ريف الحسكة!

أقدمت طفلة في العاشرة من عمرها على الانتحار شنقاً في منزل ذويها بإحدى قرى ريف الحسكة الجنوبي، ضمن ظروف غامضة.

وبحسب جريدة "الوطن"، أفاد الطبيب الشرعي في الحسكة محمد سعيد شلاش بأن الطفلة (روان ، خ ، ي) تولد عام ٢٠١٠ م ، أقدمت يوم أمس الخميس على الانتحار شنقاً.

وقال الطبيب: "إن الطفلة أقدمت على الانتحار عبر شالها النسائي بعد ربطه بسقف ( حظيرة الأغنام ) والوقوف على بيدون خاص بالمياه"، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت في منزل ذويها بقرية بعاجة الغربية التابعة لبلدة ٤٧ جنوبي الحسكة.

وبعد الكشف عن جثة الطفلة أكد الطبيب أنها لم تتعرض لأي نوع من أنواع التعنيف ولا يوجد على جسدها أي إشارة ضرب، أو تعرض للاغتصاب.

هذا وأقدمت في وقت سابق فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشرة عاماً على الانتحار شنقاً بحبل على شرفة منزلها في حي الحمدانية بحلب، وذلك بعد تأثرها بلعبة موجودة على الإنترنيت تدعى " الحوت الأزرق ".