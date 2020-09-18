نشر صور صادمة للفنان معتصم النهار وزوجته لين

اعتبر متابعو لين برنجكجي زوجة الفنان معتصم النهار الصور التي نشرتها مؤخراً عبر حسابها الشخصي على الانستغرام رسالة تدل على التوتر الذي تعيشه في زواجها.

حيث كانت أغلب ردود المتابعين لها تبين أن الصور المنشورة هي رسالة واضحة بأن علاقتها بـ معتصم ليست بخير.

وكانت لين برنجكجي نشرت مجموعة صور لها على الانستغرام وهي تمضي أوقاتها مع صديقاتها وابنتها، ومن ثم نشرت صورة وهي تقرأ كتاب " الأسود يليق بك "، للكاتبة أحلام مستغانمي.

من جهتهم عدد من المتابعين تداولوا تصريح لمعتصم النهار خلال مقابلة لها قال فيها عن زوجته انه أعجب في البداية بشكلها فحسب لكن بعد ذلك أعجب أكثر بشخصيتها الذى يتعلق بها أكثر كلما مرت الأيام بينهما.

هذا وبدأ الفنان معتصم النهار تصوير دوره في مسلسل “DNA”، الأسبوع الماضي في بيروت، وهو عمل مؤلف من ١٠ حلقات، يجمع عدداً من نجوم الدراما اللبنانية والعربية.