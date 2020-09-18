بسبب أزمة البنزين.. تخفيض مخصصات السيارات الحكومية لشهر أيلول

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تعميماً بتخفيض مخصصات شهر أيلول من العام الحالي من مادة البنزين.

حيث تضمن التعميم الذي أصدره حسين عرنوس اليوم الجمعة تخفيض مخصصات مادة البنزين للسيارات الحكومية لكافة المستويات، وذلك خلال شهر أيلول الحالي.

وجاء قرار التعميم في إطار استجابة الحكومة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وكذلك بسبب بعض الظروف الفنية والتقنية الطارئة التي تعاني منها المؤسسات المعنية بمعالجة هذه المشتقات، ولاحقاً للتخفيضات المسبقة على مخصصات الآليات الحكومية من المشتقات النفطية.