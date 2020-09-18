اطلاق رصاص ورمي قنابل بحفلة وديع الشيخ في دمشق

شهدت الحفلة الغنائية التي أقامها الفنان اللبناني وديع الشيخ يوم أمس في دمشق إطلاق نار متبادل بين الحضور وإثارة الرعب والمشاغبات في المكان.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حضر الفنان وديع الشيخ لإقامة حفلة غنائية بنادي ومسبح المعلا في دمشق، وأثناء ذلك قام أحد الحضور بإطلاق النار في المكان ومن ثم القنابل الصوتية.

وأشار البعض إلى أن سبب ذلك يعود لمنع أحد الأشخاص من الصعود إلى منصة الحفلة، وذلك ما دفعه للاستعانة بمرافقيه لإثارة الشغب ومن ثم تبادل الرصاص.

من جهته نادي معلا نشر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بوست وضح به ما جرى ضمن حادثة يوم أمس، مؤكداً أن جميع الحضور بخير والأضرار اقتصرت فقط على الماديات.

وكان الفنان وديع الشيخ قد تعرض لحادثٍ مروع في وقت سابق وكاد أن ينهي حياته، وذلك أثناء ممارسته لإحدى هواياته المفضلة لصالح أحد البرامج التلفزيونية الترفيهية ، والتي كانت ترصد وتوثق قيامه بهوايته المفضلة ألا وهي ركوب " الجت سكي " .