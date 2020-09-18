سوق العملات العالمية وآخر تحركات العملات

سوق العملات العالمية، هو أحد الأسواق المهمة منذ سنوات طويلة، حيث يعد أحد وجهات الاستثمار المفضلة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين من مختلف دول العالم، وهو سوق يقوم فيه المتداولين من جميع أنحاء العالم شراء وبيع عملات مختلفة، وقد يشمل المشاركون في التداول، البنوك والشركات والبنوك المركزية وشركات إدارة الاستثمار وصناديق التحوط ووسطاء الفوركس بالتجزئة والمستثمرين.



ويعتبر تداول الفوركس واحدا من أكثر الأسواق نشاطا وحيوية وحركة دائمة، لأنه يساعد في تسهيل المعاملات العالمية، بما في ذلك القروض والاستثمارات والاستحواذ على الشركات والتجارة العالمية.

كيف يعمل سوق العملات العالمية؟

سوق العملات العالمي هو أكبر سوق مالي في العالم، بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ 5 تريليون دولار، وفي هذا السوق، لا تحدث المعاملات في بورصة واحدة، ولكن تتم من خلال شبكة كمبيوتر عالمية من البنوك الكبرى والوسطاء من جميع أنحاء العالم.

حركة العملات العالمية

تسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من التداعيات الاقتصادية غير المتوقعة، لكن لم يتوقع الكثيرون ظهور مستثمري التجزئة، وشهد سوق العملات انتعاشة كبيرة، ووجدت الأبحاث والاحصائيات التي أجرتها المؤسسات المعنية بتداول الفوركس، أن مستثمري التجزئة زادوا نشاطهم بنسبة 13.9٪ مقابل كل مضاعفة لحالات فيروس كورونا النشطة خلال فترة زمنية تمتد لعدة أشهر.

وبمرور الوقت وبدأت النظرة الاقتصادية طويلة المدى في الظهور بشكل أكثر وضوحا، والتي تتمثل في عدم الاستقرار الاقتصادي والتوتر والركود وارتفاع نسب البطالة، وبدأت رؤية الدولار الأمريكي ينخفض خلال التداولات الاخيرة.

وفي الآونة الأخيرة، تباطأ التراجع إلى حد ما بسبب البيانات الاقتصادية الصينية الغير مجدية، مما يعني أن البعض قد عاد إلى شراء السندات الأمريكية، وشهد اليوان الصيني انخفاضا جديدا في السعر منذ مايو مقابل اليورو.

وفيما يلي نستعرض معكم حركة أبرز العملات العالمية الأكثر تداولا في الفترة الأخيرة :

الدولار الأمريكي :

سجلت أسعار الدولار تراجعاً يوم الاثنين مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث رفعت موجة من صفقات الدمج والاستحواذ المعنويات في أسواق الأسهم العالمية بينما يتطلع المستثمرون إلى أسبوع مزدحم بمناسبات تشمل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتعيين رئيس وزراء جديد لليابان.

وتركز الانتباه على الجنيه الاسترليني بينما يستعد البرلمان البريطاني لمناقشة مسودة قانون تقر الحكومة بأنها ستنتهك بنود اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وارتفعت العملة 0.4% أمام الدولار بعد أن تكبدت أسوأ أسابيعها منذ مارس آذار.

ترجع المكاسب جزئيا إلى انخفاض مؤشر الدولار 0.2% بعد صعوده لأسبوعين متتاليين.

وسيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع هو الأول منذ كشف رئيسه جيروم باول عن تحول في السياسة صوب مزيد من التسامح مع معدلات التضخم المرتفعة، مما يعني عمليا إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

الجنيه الاسترليني

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر أمام الدولار في تعاملات اليوم الإثنين على خلفية مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد “بريكسيت”، فيما انتظر المستثمرون أن يختار الحزب الحاكم في اليابان خليفة لـ رئيس الوزراء شينزو آبي، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وسجل الجنيه الاسترليني ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات الآسيوية إلى 1.2819 دولار، بعدما بلغ 1.2767 في جلسة الجمعة الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ الرابع والعشرين من يوليو الماضي.

وفقد الجنيه الإسترليني أكثر من 4% حتى الآن في سبتمبر الجاري، مسجلا أسوأ أداء بين عملات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

ووقع الجنيه الإسترليني تحت وطأة ضغوط شديدة جراء مخاوف من أن تنهي بريطانيا فترتها الانتقالية لما بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع التكتل.

وأقرت لندن الأسبوع الماضي أنه قد تخالف القانون الدولي عبر تجاهل بعض أجزاء اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، وهو ما قُوبل بانتقادات شديدة من قبل الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

اليورو :

ارتفع اليورو قليلاً اليوم الجمعة 11 سبتمبر إذ أشار متعاملون إلى النهج الهادئ لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي إزاء صعود اليورو في الآونة الأخيرة، بينما ارتفعت الكرونة النرويجية بفعل توقعات رسمية بأن انكماش الاقتصاد حاليا سيكون أقل من المتوقع.

وبعد مؤتمر صحفي الخميس الماضي قالت فيه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك لا يستهدف سعر الصرف، قالت مصادر إن صانعي السياسات اتفقوا على مراقبة ارتفاع اليورو، معتبرين أنه يتماشى بصفقة عامة مع العوامل الأساسية للاقتصاد.

وأظهر مؤشر يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أن الدولار يتأهب لثاني أسبوع من المكاسب. وارتفع الدولار أثناء الليل إذ تسبب اضطراب أسواق الأسهم الأمريكية في تمسك المستثمرين بالملاذات الآمنة.

الين الياباني :

استقرت عملة اليابان أمام نظيرتها الأمريكية خلال تداولات اليوم الأثنين ، وفي الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت جرينتش : الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت القاهرة، استقر الين أمام الدولار عند 106.06 ين.

وتشير التوقعات إلى أنه سيتم اختيار كبير أمناء مجلس الوزراء “يوشيهايد سوغا” رئيساً للحزب الليبرالي الديمقراطي الإثنين ورئيساً للوزراء الأربعاء.

