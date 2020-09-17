وفاة عامل وإصابة آخرين إثر انفجار صهريج وقود في حمص



تلقت غرفة عمليات فوج إطفاء حمص بلاغاً عن انفجار صهريج لنقل الفيول على مدخل مدينة الرستن.

وأفاد العقيد عثمان جودا قائد فوج إطفاء حمص أن غرفة عمليات الفوج تلقت بلاغاً حول انفجار صهريج لنقل الفيول في مدينة الرستن وعلى الفور تحرك عناصر الفوج وتمكنوا من إخماد النار.

واوضح جودا بأن سبب انفجار الصهريج وهو فارغ كان أثناء قيام عامل الصيانة بالدخول إليه لإجراء عملية اللحام دون اتخاذ إجراءات الوقاية ما أدى إلى انفجاره نتيجة الضغط ووفاة العامل في داخله على الفور.





وأشار قائد فوج الإطفاء إلى أن قوة الانفجار و ارتفاع ألسنة اللهب أدت إلى احتراق سيارة نوع "أنتر" كانت خلف الصهريج وأصيب سائقها بحروق بالإضافة إلى إصابات أخرى.

وتم التعامل مع الحريق من قبل رجال فوج إطفاء حمص و إسعاف الإصابات وتأمين المكان وإزاحة العوائق عن الطريق.