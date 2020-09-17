بيان من الأمن العام اللبناني بشأن الدخول عبر الحدود السورية اللبنانية

أصدرت مديرية الأمن العام اللبناني اليوم الخميس بياناً حول افتتاح الحدود مع سوريا وشروط دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية.

وأفاد الأمن العام اللبناني في البيان : "إستناداً إلى توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة تعلن المديرية أنه يُسمح بدخول كل من:

1- العرب، الأجانب، والسوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان وأفراد عائلاتهم وفقاً لأحكام المذكرة المرعية الإجراء، وذلك يومَي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع عبر معبرَي العبودية والمصنع، على أن يكون بحوزتهم ما يلي:

- فحص PCR نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدته تقل عن /96/ ساعة من تاريخ وصولهم وبحوزتهم بوليصة.

- تأمين صحي تغطي كلفة العلاج من فيروس كورونا لمدة الإقامة في لبنان على أن يعاد إجراء فحص PCR لهم على المركز الحدودي عند الوصول من قبل فرق وزارة الصحة ويلتزمون بالحجر المنزلي لمدة /10/ أيام في مكان إقامتهم على أن يعيدوا إجراء الفحص فور انتهاء مدة الحجر.

أما فيما خصّ الراغبين منهم البقاء في لبنان أقل من /48/ ساعة، الإكتفاء بحيازتهم فحص PCR من سوريا مدته تقل عن /96/ ساعة.

2- السوريين عبر معبرَي العبودية والمصنع لمراجعة السفارات الأجنبية العاملة في لبنان (موعد سفارة) على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة المنوي مراجعتها وفحص PCR نتيجته سلبية لا تتعدى مدته /96/ ساعة ومنحهم /48/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى ۔

3- السوريين، عبر معبرَي العبودية والمصنع، وبرفقتهم شخصين على الأكثر وحصراً بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب شرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك وفحص PCR نتيجته سلبية لا تتعدى مدته /96/ ساعة ومنحهم /48/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد اقصی .

4- الراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل /۲4/ ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة وفحص PCR نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وازرة الصحة السورية مدته تقل عن /96/ ساعة من تاريخ السفر.