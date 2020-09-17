هاشتاغ "أصالة اخرسي" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أغنيتها "رفقاً" من ألبومها الجديد.

حيث تصدر هاشتاغ "أصالة اخرسي" مواقع التواصل بسبب كلمات الأغنية التي وصفها الكثيرون بأنها تعكس صورة المرأة الضعيفة.

إذ هاجمها الكثير من المتابعين، الذين أشاروا إلى أنها إن كانت ترى هي نفسها ضعيفة، فهذا لا يعني أن كل النساء ضعيفات، وفي المقابل دافع عدد كبير عن أصالة في هذه الأغنية.

يشار إلى أن الاغنية من كلمات أبو نعمة وألحان سهم وتوزيع خالد عز، ويقول مطلعها:"رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيراً بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيراً بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء".

الجدير بالذكر أن شركة روتانا كانت قد أجلت طرح الألبوم ليوم واحد بعد أن كان من المفترض طرحه في 15 أيلول دون أن تذكر الشركة أسباب التأجيل.