لاجئة سورية تموت من العطش في عرض البحر 

توفيت لاجئة سورية من العطش في عرض البحر خلال محاولتها السفر من لبنان إلى قبرص بواسطة قوارب غير شرعية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قارباً كان قد غادر المياه اللبنانية قبل 10 أيام، وعلى متنه 37 راكباً منهم 25 شخصاً سورياً و 8 لبنانيين و 3 من جنسيات أخرى، واتجه إلى قبرص لكنه تاه في عرض البحر بعد أن نفذ الوقود منه ما جعله عرضة لتلاطم الأمواج، التي حرفته عن مساره.

وتمكنت سفينة تابعة لقوة "اليونيفيل البحرية" من تحديد مكان القارب خارج المياه الإقليمية اللبنانية وتمكنوا من إنقاذ من كانوا على متنه.

وتحدث أحد الناجين وهو لبناني الجنسية يدعى "إبراهيم لاشين" لوسائل إعلام لبنانية عن ما واجهوه في طريقهم، حيث أنهم بقوا بلا ماء ولا طعام لمدة 5 أيام، وتوفي 3 مسافرين بسبب العطش بينهم طفلان رضيعان وتم إلقاء جثتيهما في البحر بسبب الرائحة التي بدأت تنتشر منهما.

ومن بين المسافرين الثلاثة الذين فارقوا الحياة بسبب العطش لاجئة سورية تدعى "نوفا أحمد عيسى" في العقد الرابع من العمر، من مواليد مدينة تلكلخ، تم استلام جثتها من مشفى طرابلس الحكومي.





فيما أوضحت المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد بأن الركاب الذين تم إنقاذهم وصلوا بعد ظهر يوم الثلاثاء، إلى مرفأ بيروت، وقد تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسلطات اللبنانية، مشيرة إلى أنه تم نقل بعضهم إلى المستشفى، فيما تم توزيع الطعام والمياه والملابس على الآخرين.



وتجدر الإشارة إلى أن السلطات اللبنانية، والقبرصية، اعترضت خلال الأسابيع الماضية، مراكب كانت تقل لبنانيين وسوريين بصورة غير شرعية إلى قبرص، التي تقع على بعد 160 كيلومتراً فقط من الساحل اللبناني.