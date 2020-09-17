طرطوس .. مقترحات تشمل إلغاء وتخفيض كميات البنزين الحر والمدعوم وأيام التعبئة

طرحت لجنة المحروقات في محافظة طرطوس عدة مقترحات للتخفيف من حدة الازدحامات أمام محطات الوقود، منها إلغاء وتخفيض كمية البنزين المدعوم والحر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة طرطوس تفاصيل اجتماع لجنة المحروقات لمناقشة موضوع الإزدحام على محطات الوقود للحصول على البنزين .

و كلف محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى قيادة شرطة المحافظة و رؤساء أفرع الأجهزة الأمنية و مدراء المناطق و النواحي و مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك بإجراء ما يلزم لمنع تعبئة اي سيارة أو مركبة إلا بموجب البطاقة الذكية الخاصة بها تحت طائلة إغلاق المحطة لمدة أسبوع .

كما تم تخصيص محطة شركة محروقات طرطوس (سادكوب) للسيارات العمومي و الحكومية و الأطباء .

و من المقترحات التي تم طرحها وتم مخاطبة وزير النفط و الثروة المعدنية بمضمونها ليصار لتطبيقها و هي :

1- إلغاء كمية البنزين الحر على بطاقات السيارات الخاصة المدعومة وتخفيض كمية البنزين الحر على بطاقات السيارات الخاصة غير المدعومة لتصبح نصف الكمية .

2- تخفيض كمية البنزين المخصصة للدراجات النارية لتصبح خمس لترات كل خمسة عشر يوماً .

3- تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات العمومية لتصبح مائتي لتر شهرياً .

4- زيادة الزمن الفاصل بين التعبئات بواسطة بطاقة السيارات الخاصة ليصبح عشر أيام بدلاً من أربعة .

5- زيادة نسبة كمية الماستر في محطات شركة محروقات لتغطية الطلب الناتج عن زيادة الاستهلاك ومعالجة الحالات الخاصة من سيارات وافدة من خارج القطر وغيرها.