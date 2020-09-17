إلغاء الحجر الصحي والمسحة السريعة للسوريين العائدين عبر مطار دمشق الدولي

أعلن مدير الطيران المدني باسم منصور أنه تم إلغاء الحجر الصحي ضمن الأراضي السورية والمسحة السريعة للسوريين العائدين من الخارج عبر مطار دمشق الدولي .

و في تصريح لـ"تلفزيون الخبر" قال منصور إنه تم إلغاء الحجر الصحي في سوريا لدى عودة السوريين عند إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي على أن تتم مراعاة أسس التباعد الاجتماعي.

كما أعلن منصور أنه تم إلغاء دفع مبلغ 200 دولار مقابل إجراء مسحة سريعة لفيروس كورونا، وسيتم الاكتفاء بنتيجة مسحة كورونا للمسافر من الدولة التي جاء منها والتي مدتها 96 ساعة.

وبين منصور أن رحلات المطار ستكون ذهابا وإيابا بشكل تدريجي ، بعد أن كانت تقتصر على رحلات إجلاء الرعايا السوريين من الخارج فقط.

وبالنسبة للشركات التي ستشغل الرحلات فهي أجنحة الشام، والشركة السورية للطيران، إضافة إلى شركات الطيران الأجنبية التي سيتم السماح لها بالدخول إلى سوريا.

وكان مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ 15 أيلول إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من الشهر القادم، وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة.