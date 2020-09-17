مقتل شاب هندي ثري في سوريا

قتل شاب هندي ينحدر من عائلة ثرية ، في سوريا ، فيما كشفت التحقيقات أنه متورط بدعم تنظيم "داعش" الإرهابي ومرتبط به.

ونشر موقع "ذا إنديان إكسبريس" أن شاب هندي يدعى فايز مسعود، ينتمي إلى عائلة ثرية بمدينة بنغالور في ولاية كارناتاكا الهندية ، اختفى قبل 7 أعوام .

وبحسب الموقع فقد وردت معلومات عن مقتل مسعود في شمال سوريا، فيما أكد هذه المعلومات طبيب ألقي القبض عليه في 17 آب ، في بنغالور من قبل وكالة الاستخبارات الوطنية الهندية في إطار التحقيق بقضية تنظيم “ولاية خراسان” التابع لتنظيم "داعش".

واعترف الطيب المدعو عبد الرحمن أنه التقى مسعود في بلدة أطمة السورية قرب الحدود التركية في أواخر العام 2013، والذي كان وقتها يبلغ 22 عاماً ، مشيراً إلى أنه قتل في غارة جوية على مخيم أطمة مما جعل عبد الرحمن يعيد النظر في قراره بالانضمام إلى "داعش" ولاسيما بعدما ما شاهده من اقتتال داخلي بين مسلحي التنظيم .

ووفق ما أورد الموقع الهندي، فإن الشاب فايز مسعود 27 عاماً، درس الاقتصاد، غادر إلى سوريا تاركاً والديه وزوجته وطفلين صغيرين ، وله ارتباط وثيق بداعش في سوريا والعراق ، وكان جهة اتصال رئيسية للعديد من الشباب في بنغالور الذين انضموا إلى التنظيم.