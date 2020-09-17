سوريا تشهد أول منخفض جوي مع اقتراب إعصار كاسيلدا

تبدأ الأجواء الحارة الانتهاء بشكل تدريجي بدءاً من اليوم حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لنشهد خلال شهر أيلول أول منخفض جوي في سوريا .

وبحسب ما نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، تبدأ اليوم الخميس السحب بالظهور لتنخفض درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الجمعة 18 أيلول.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم السبت 19 أيلول مع وجود فرصة لهطل زخات مطرية متفرقة فوق المرتفعات الساحلية.

وكانت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، رجحت تأثر سوريا برياح إعصار متوسطي بدأ بالتشكل ما بين ليبيا و إيطاليا و اليونان أطلقت عليه المواقع اسم كاسيلدا.

حيث سنتأثر ببقايا رياح الإعصار كمنخفض جوي وذلك بالفترة ما بين 22 لـ 23 أيلول مع توقعات بزخات مطريه على فترات وبالتالي نحن على موعد مع أول منخفض جوي ضعيف في أيلول.