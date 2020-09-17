قريباً.. غوغل تكشف عن هاتفها المنتظر في حدث رسمي



كشفت شركة غوغل أنها ستعلن عن تفاصيل أحدث أجهزتها الذكية خلال حدث رسمي ستعقده في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وستكشف غوغل خلال الحدث المنتظر عن مجموعة من الأجهزة الذكية، من بينها هاتف Pixel الجديد بميزاته المتطورة، وفق ما نشره موقع Gizmochina.



وبحسب التسريبات من المتوقع أن يكون الهاتف المنتظر نسخة مطورة عن هواتف Pixel 4، وأن يكون له القدرة على العمل مع شبكات 5G، وشاشة OLED بمقاس 6.2 بوصة، ومعالج Snapdragon 765G، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

ومزود بكاميرا ثنائية العدسة بدقة (16+12.2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، والبطارية ستكون بسعة 3800 ميلي أمبير.

ويتوقع أن يطرح هذا الهاتف أولا في الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى منها كندا وبريطانيا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان وأستراليا.

