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تصريحات هامة لوزير النفط بخصوص أزمة البنزين في سوريا

الساعة 22:51 بتوقيت دمشق
16 سبتمبر 2020


 أعلن وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة أنه تم اجتياز حيزاً هاماً في صيانة مصفاة بانياس مشيراً إلى أن قرار تعميرها كان لابد منه.

وأوضح وزير النفط خلال لقاء مع التلفزيون السوري مساء اليوم بأن هناك حالات غش وفساد في توزيع البنزين، مؤكداً أن لجان المحروقات في المحافظات يجب أن تأخذ دورها لضبط هذه الحالات، وفي حال لم يتم تفعيلها سيكون هناك نقص ولو كان هناك وفرة.

وأكد طعمة بأن هناك تعاون مع وزارة الداخلية والتموين لضبط تهريب البنزين.

وأشار وزير النفط إلى أن توريدات النفط تأخرت ولكن لدينا مخزون نحاول إدارته بطريقة رشيدة ونحن بانتظار وصول التوريدات التي يمنعها العدو الأميركي ونحن ندير نقص ولا ندير وفرة.

ودعا الوزير المواطنين إلى التحلي بالصبر لأن الحرب لم تنته والحرب الاقتصادية على أشدها الآن.

وبين وزير النفط بأن الأزمة إلى انفراج، وسوف تكون نهايتها مع نهاية الشهر الجاري، موضحاً أنه لن يكون هناك رفع أسعار أو رفع دعم.


 

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