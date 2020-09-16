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بالصور.. كندة حنا بظهور مُثير من منزلها

بالصور.. كندة حنا بظهور مُثير من منزلها

الساعة 18:10 بتوقيت دمشق
16 سبتمبر 2020

شاركت الفنانة السورية كندة حنا متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، صورة جديدة لها تلقت على أثرها الكثير من التعليقات من معجبيها.

حيث ظهرت كندة حنا بالصورة وهي داخل منزلها وقد بدت بملامح مشابهة لإطلالتها الأخيرة في أحد المناسبات وهي بمكياج كامل وقوي.

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وأما جمهورها المتابع فقد أثنى على إطلالتها، متغزلين بجمالها وأناقتها، ومؤكدين أن ملامحها طبيعية ولا تتغير بالمكياج أو من دونه.

هذا وكانت نفت في وقت سابق الفنانة كندا خبر انفصالها عن زوجها المخرج ناجي طعمة ونشرت على صفحتها الرسمية على الانستغرام صور عائلية تجمعها مع زوجها وأطفالها.

 

 

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