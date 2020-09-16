بالفيديو.. هيفا وهبي تدخل السجن

نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل " أسود فاتح " على منصة شاهد الإعلان الترويجي الأول للعمل، وظهر من خلال الإعلان كل من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ، والفنان السوري معتصم النهار ، والفنان المصري أحمد فهمي ، وغيرهم من الفنانين العرب.

وبين فيديو الإعلان المنشور أن أحداث المسلسل ستتضمن دخول الفنانة هيفا وهبي إلى السجن ، وتعرضها للغدر والتعذيب والخيانة من أقرب الناس.

وأما الفنان معتصم فقد ظهر وهو يتحدث باللهجة المصرية بدلاً من السورية، وكان يطالب برؤية زوجته، بينما تضمنت مقاطع أخرى له نشوب خلاف بينه وبين الفنان فهمي.

هذا وسيتم بدء عرض المسلسل على منصة شاهد في الـ27 من شهر أيلول الحالي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ومن بطولة نخبة من الفنانين العرب.