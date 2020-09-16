مصدر في محافظة دمشق يوضح حقيقة تعديل سعر البنزين

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن دباس أنه لا توجد أي دراسة حول تعديل سعر البنزين.

وكشف مازن الدباس خلال تصريح لإذاعة "ميلودي أف أم" بأن كل ما يثار حول رفع سعر البنزين هو إشاعات لا أكثر ، ولا توجد دراسة لرفع سعره في الوقت الحالي.

وأوضح الدباس بأن آلية توزيع السيارات على الكازيات كما حصل في حلب وحمص لا يمكن تطبيقها في دمشق، ويرجع السبب إلى خصوصية مدينة دمشق كعاصمة وكبرها والكثافة السكانية الموجودة فيها.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن هذا القرار يصنف على أنه مؤقت ولا إمكانية لتطبيقه في دمشق.

كما أكد مازن الدباس أنه خلال الأيام القادمة ستشهد الكازيات انفراج في مادة البنزين.