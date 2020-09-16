الخميس 17 سبتمبر 2020
الساعة 14:42, دمشق
EN
أيمن رضا يوضح حقيقة إلقاء القبض عليه من قبل الأمن

أيمن رضا يوضح حقيقة إلقاء القبض عليه من قبل الأمن

الساعة 14:32 بتوقيت دمشق
16 سبتمبر 2020

أوضح الفنان السوري أيمن رضا عبر حسابه الخاص على الانستغرام حقيقة صورته الجديدة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت الإشاعات والانتقادات بشكل كبير.

وبحسب ما نشره الفنان أيمن فإن الصورة المتداولة والتي يظهر بها مع رجال الأمن هي من كواليس أحد أعماله الحالية، حيث قال: "هاد مشهد من مسلسل جديد.. شغالة الإشاعات".

أيمن.jpg
 

وكان الجمهور قد تفاعل بشكل كبير مع الصورة فمنهم من تساءل عن العمل وعن تفاصيله، ومنهم من اعتبر الصورة عبارة عن حركة للفت الأنظار.

الجدير ذكره أن الفنان أيمن رضا هو عراقي الجنسیة تخرج من المعھد العالي للفنون المسرحیة في دمشق، ومن أعماله مسلسل عيلة7 نجوم، ومسلسل جمیل وهناء.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#دمشق #انستغرام #أخبار الفن #أخبار الفنانين #صورة #أيمن رضا #المعهد العالي للفنون المسرحية

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة