أيمن رضا يوضح حقيقة إلقاء القبض عليه من قبل الأمن

أوضح الفنان السوري أيمن رضا عبر حسابه الخاص على الانستغرام حقيقة صورته الجديدة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت الإشاعات والانتقادات بشكل كبير.

وبحسب ما نشره الفنان أيمن فإن الصورة المتداولة والتي يظهر بها مع رجال الأمن هي من كواليس أحد أعماله الحالية، حيث قال: "هاد مشهد من مسلسل جديد.. شغالة الإشاعات".





وكان الجمهور قد تفاعل بشكل كبير مع الصورة فمنهم من تساءل عن العمل وعن تفاصيله، ومنهم من اعتبر الصورة عبارة عن حركة للفت الأنظار.

الجدير ذكره أن الفنان أيمن رضا هو عراقي الجنسیة تخرج من المعھد العالي للفنون المسرحیة في دمشق، ومن أعماله مسلسل عيلة7 نجوم، ومسلسل جمیل وهناء.