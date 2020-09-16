زوجة معتصم النهار تهاجم فنان سوري كشف معلومة صادمة عن زوجها

ردت زوجة الفنان معتصم النهار على الانتقادات التي تعرض لها زوجها في الأونة الأخير من الممثل كفاح الخوص والتي اعتبرها الكثير معلومات صادمة.

وبحسب وكالة "أوقات الشام الإخبارية"، فقد نشرت لين برنجكجي زوجة معتصم منشور عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص في الانستغرام ردت من خلاله على الإشاعات والانتقادات التي تعرض لها زوجها مُسبقاً.

حيث قال لين: "في واحد اسمه كفاح الخوص مابعرف اذا بتعرفوه…أنا ما بعرفه…بس خبرونا أنه منهار من معتصم شكله…كل ما عطوه مايك ليحكي بسيئ لمعتصم و بيحكي عليه".

كما أشارت لين زوجة معتصم النهار إلى أن كفاح الخوص يقوم بدفع مبالغ لإحدى الصفحات الفنية لكي تقوم بالترويج لكلامه، وأنه هو من تم فصله من المعهد العالي للفنون لأسباب مسيئة لم تذكرها، بينما التزم معتصم الصمت ولم يرد بأي تعليق.

وكانت ردت فعل لين جاءت بعد أن قال الممثل كفاح في أحد اللقاءات الإذاعية: "لقد تم فصل معتصم النهار من المعهد العالي للفنون المسرحية في السنة الأولى، وذلك بموجب المادة 88 والتي تنص على أنه يمكن فصل الطالب في حال عدم وجود الموهبة لديه".

الجدير ذكره أن معتصم النهار يتحضر حالياً لعرض مسلسله " من الآخر " ابتداءً من 20 أيلول حسبما أعلنت شركة الصباح المنتجة للعمل.