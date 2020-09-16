لبنان .. تفاصيل مقتل طفل سوري على يد طفل لبناني في البقاع

قتل طفل سوري في منطقة البقاع الغربي في لبنان ، بعد طعنه إثر خلاف نشب بين شقيقه وشبان لبنانيين في مغسل للسيارات.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للطفل السوري "حمدان خلف الساجر" المنحدر من بلدة حويجة شنان في ريف الرقة.

وبحسب ما تم تداوله، قتل الطفل يوم أمس الثلاثاء قتل أثناء عمله بمغسل لتنظيف السيارات في منطقة البقاع اللبنانية .

حيث نشب خلاف على غسيل سيارة بين الأخ الأكبر للطفل وهو حدث قاصر، وشبان لبنانيين (قصر أيضاً) تعرض خلاله الطفل حمدان إلى طعن بالسلاح الأبيض مما أدى لإصابته إصابة بليغة نقل على إثرها للمشفى وتوفي جراء إصابته.

وتمكن الأمن اللبناني العام قام باعتقال القاتل ، ويحاول التكتم على الحادثة لكون القاتل والمقتول أحداث (القصَّر)، موضحةً أن الطفل السوري القتيل يعاني من مشاكل في النطق.

يذكر أنه قبل أشهر أثارت حادثة انتشار فيديو لاغتصاب طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاماً من قبل 8 متحرشين لبنانيين، استهجان كبير وسط مطالب بمعاقبتهم.