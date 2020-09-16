السكر والخبز السياحي .. تحديد أسعار 20 مادة غذائية في سوريا .. تفاصيل

وافق أمس مجلس الوزراء السوري خلال جلسته ، على تحديد أسعار (20) مادة أساسية وفق تكاليف الإنتاج الحقيقية .

ومن هذه المواد التي تم تحديد أسعارها، أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.علي ونوس في تصريح لإذاعة "شام إف إم" أنها (السكر، الرز، زيت دوار الشمس، السمن النباتي، الخبز السياحي، الشاي، السردين، العدس الحب، العدس المجروش، الحمص الحب، الحلاوة، الطحينة، الدقيق الأبيض، البرغل، المعكرونة، الشعيرية، بن بدون هيل).

أما عن الأسعار، فذكر ونوس مثالين، هما سعر السكر الثابت 1050 ل.س، وسعر ربطة الخبز السياحي الكبيرة 800 ل.س، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نشرة الأسعار التي ستصدر لبعض المواد الأساسية تناسب التاجر و المواطن.

يشار إلى أن مجلس الوزراء دعا خلال الجلسة لإلزام الفعاليات التجارية بالتقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين، وأكد على ضرورة التوسع بتجربة الأسواق الشعبية وإيصال السلع والمنتجات من المنتج إلى المستهلك.