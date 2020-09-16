دمشق .. جريمة في المزة بسبب خلاف بين شقيقين على زجاجة خمر



أقدم شاب على قتل شقيقه طعناً بسكين مطبخ بسبب خلاف على زجاجة خمر في منطقة المزة في دمشق .

وحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها في "فيسبوك" أن معلومات وردت إلى قسم شرطة المزة الغربي في دمشق بدخول مصاب إلى المشفى يدعى (هايل . ف) نتيجة تعرضه لطعنتين في الرقبة والصدر.

و على الفور توجهت دورية شرطة إلى المشفى وتبين أن المصاب قد فارق الحياة بسبب النزيف إثر الطعنات.

وقامت الشرطة باستجواب شقيق المتوفي الذي أسعفه إلى المشفى المدعو (محمد. ف) حول سبب الوفاة، وأفاد بأن شقيقه قام بضرب نفسه بواسطة زجاج مكسور وهو بحالة السكر الشديد.

و بعد جمع المعلومات والأدلة تم الاشتباه بشقيقه كونه كان أيضاً في حالة سكر أثناء الحادثة، وبمواجهته بالأدلة اعترف بقتل شقيقه (هايل) بسبب خلاف بينهما وهما الاثنين في حالة السكر كونهما مدمني كحول، حيث قام بطعنه طعنتين بأداة حادة (سكين مطبخ) وأوقف سيارة أجرة وقام بإسعافه إلى المشفى، وبعد إسعافه خرج من المشفى واشترى زجاجة مشروب (كحول) وتعاطاها.

فيما أفاد والد المغدور بأنه سمع صراخ بين ولديه وأنهما كانا يتشاجران بسبب زجاجة خمر، وفض الخلاف بينهما وعندما عاد لغرفته تشاجر ولديه مرة أخرى وحصلت الجريمة.

كما تبين أنه سبق وتم تنظيم 30 ضبط بحق الشقيقين في قسم شرطة المزة الغربي بسبب الخلافات العائلية وبعضها وهما بحالة السكر الشديد .

وتم التحرز على أداة الجريمة واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص .