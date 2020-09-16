إعصار في البحر المتوسط ستتأثر سوريا برياحه وأمطاره بعد أيام

رصدت النماذج الجوية حالة تشكل إعصار وسط البحر الأبيض المتوسط من يوم أمس وبدأت رياحه تشتد ومن المتوقع أن تصل إلى سوريا في آخر أيامه.

وبحسب ما ذكرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، بدأ حالياً الإعصار بأخذ شكله الطبيعي ورياحه أخذت تشتد ما بين إيطاليا و اليونان.

ووفقاً للتوقعات الجوية، إلى أنن حركة الإعصار ستكون بطيئة وذلك نحو الشمال الشرقي خلال الأيام القادمة ، كما أن هناك تهديد حقيقي لليونان من حدوث فيضانات قوية و رياح شديدة وأمطار تراكمية.

ويعتبر الإعصار المتوسطي هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهة بالإعصار المداري أو الاستوائي تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط، في بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات لا تعتبر قوة الرياح هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيسي في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

وعن احتمال وصول تأثيرات هذا الإعصار إلى سوريا ، تبين من خلال النماذج الجوية أنه من المتوقع أن يتلاشى الإعصار عندما يجتاز اليونان ولكن ستتأثر سوريا ببقايا رياحه كمنخفض جوي وذلك بالفترة ما بين 22 لـ 23 أيلول مع توقعات بزخات مطريه على فترات ببعض المناطق .