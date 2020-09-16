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بعد مطار دمشق الدولي .. وزارة النقل توضح حقيقة استئناف عمل المطارات السورية الأخرى

بعد مطار دمشق الدولي .. وزارة النقل توضح حقيقة استئناف عمل المطارات السورية الأخرى

الساعة 09:56 بتوقيت دمشق
16 سبتمبر 2020

قرر مجلس الوزراء في سوريا استئناف حركة الطيران في مطار دمشق الدولي مع بداية شهر تشرين الأول دون الإشارة لمصير باقي المطارات السورية.

وأوضح قال المسؤول الإعلامي في وزارة النقل سليمان خليل لوكالة "سبوتنيك" حول هذا الموضوع، أن قرار استئناف حركة الطيران في باقي المطارات، سيتم اتخاذه وفقاً للتقييمات التي سترد عبر تجربة افتتاح مطار دمشق الدولي.

وبالنسبة لإعادة تشيل حركة الطيران في مطار دمشق الدولي ، أفاد خليل بأن الجهات الوصائية في المديرية العامة للطيران المدني والشركة السورية للطيران، سيقومون ببرمجة جداول للرحلات الصادرة والعابرة بشكل يتناسب مع الإجراءات المتبعة في الدول التي ستستأنف إليها الرحلات.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة الطيران المدني باسم منصور في تصريح لصحيفة "الوطن" أن مطار دمشق جاهز من كل النواحي الفنية واللوجستية لإقلاع وهبوط الطائرات.

يذكر أن حركة النقل الجوي في سوريا قد توقفت في 25 آذار 2020، على خلفية حظر شامل اتخذه الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا، ليعلن أمس مجلس الوزراء إعادة استئناف حركة الطيران في مطار دمشق الدولي فقط.

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