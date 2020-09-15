يوتيوب تنافس تيك توك بهذه الخدمة الجديدة





أعلنت شركة يوتيوب رسمياً عن إطلاقها خدمة "YouTube Shorts" للفيديوهات القصيرة التي ستنافس بها تطبيق "تيك توك".

وأكدت يوتيوب في منشور على مدونتها بأن خدمة "shorts" هي تجربة جديدة للفيديو القصير، وموجهة لمنشئي المحتوى والفنانين الذين يرغبون في تصوير مقاطع فيديو قصيرة وجذابة باستخدام هواتفهم المحمولة.

وأشارت يوتيوب إلى أن مدة مقاطع الفيديو التي تشارك عبر (شورتس) لن تزيد عن 15 ثانية، وتركز الخدمة في ثلاثة مجالات رئيسية، هي إنشاء الفيديو أولاً، إذ يمكن دمج أكثر من مقطع قصير في المقطع المشارك.

وتأتي ثاني المجالات عبر خيار التسجيل مع الموسيقى، فضلاً عن مكتبة ضخمة من الأغاني التي يمكن الاختيار منها، وذلك تماماً على غرار "تيك توك".

كما توفر خدمة (شورتس) أيضاً، خيار ضبط السرعة، بالإضافة إلى خيار المؤقّت الذي يسهل التسجيل دون الحاجة للمس الشاشة، ووعدت أيضاً بتوفير المزيد من أدوات الإنشاء خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت يوتيوب بأن خدمة "يوتيوب شورتس" ستطلق على مدار الأيام القليلة المقبلة في الهند فقط، وذلك بنسخة تجريبية مبكرة مع مجموعة من أدوات الإنشاء، بهدف اختبار الخدمة، مع تقديم المزيد من الميزات، والتوسع في بلدان أخرى خلال الفترة المقبلة.