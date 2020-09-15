اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في تويتر تتيح التلاعب بالتغريدات



اكتشف خبراء تقنيون ثغرة أمنية في موقع التواصل الشهير "تويتر" تتيح التلاعب بالتغريدات عبر الموقع.

وأفاد خبير الأمن السيبراني، توم وارين، بأن هذه الثغرة ربما تكون ميزة غير معلنة من قبل تويتر يمكنها تحرير التغريدات، لكن عدم الإعلان عنها ربما يكون خطأ بصورة كبيرة، لأنها ستؤدي إلى استغلالها من قبل القراصنة.

وبحسب موقع "تايمز نيوز ناو" بأن تلك الثغرة سمحت لبعض المغردين بصورة سرية في التلاعب في تغريداتهم وتغريدات أناس آخرين وحسابات مختلفة، ما قد يؤدي إلى التلاعب أيضاً في تغريدات مهمة.

وكان الرئيس التنفيذي لـ تويتر، جاك دورسي أعلن في وقت سابق أن خيار "التعديل" على التغريدات، غير مطروح في سياسة الموقع على الإطلاق، وأي ظهور لذلك بمثابة خطأ تقني.

وبالفعل أعلن فريق "تويتر" التقني أن ذلك الأمر ثغرة تقنية، وأنها تحقق في الأمر بصورة كبيرة لمعرفة كيفية إيجاد حل لتلك الثغرة التقنية.

