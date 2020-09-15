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برشلونة يتجهز لضم مهاجم كبير لفريقه

برشلونة يتجهز لضم مهاجم كبير لفريقه

الساعة 16:39 بتوقيت دمشق
15 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحفية هولندية عن تعاقد رسمي سيُعقد في بين نادي برشلونة ووصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، ومهاجم نادي ليون، الدولي الهولندي ممفيس ديباي.

وبحسب وكالة "روسيا اليوم"، فقد أشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع ليون، بشأن إتمام صفقة التعاقد مع ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من جهته أكد الصحفي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على التويتر موضوع الصفقة، مرجحاً أن قيمتها ستبلغ نحو 30 مليون يورو.

وكان ديباي البالغ عمره 26 عاماً، انضم لليون عام 2017، بعقد يمتد حتى صيف العام 2021، وقد خاض مباراتين مع ليون في مسابقة الدوري الفرنسي سجل خلالهما ثلاثة أهداف.

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