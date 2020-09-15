بالفيديو .. هيفا وهبي تثير إعجاب متابعيها برقصة حافية القدمين

ظهرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بفيديو جديد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص مثيرةً بذلك إعجاب متابعيها.

وبحسب موقع "الفن"، انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة هيفا ظهرت فيه وهي حافية القدمين، خلال تسجيلها أغنيتها الجديدة، التي لم تكشف عن تفاصيلها.

وقد شبه متابعي هيفا عملها ذلك بالراحلة ​سيزاريا إيفورا، التي أطلق عليها معجبيها في ذلك الوقت لقب " أسطورة الديفا الحافية "، وقد اشتهرت أيضاً باسم "حافية القدمين"، لأنها كانت تغني دائماً من دون إنتعال حذاء.

تتواجد الديڤا #هيفاء_وهبي في الاستوديو لتسجيل أغنيتها الجديدة 🔥@HaifaWehbe pic.twitter.com/gUPIEIk4UN — H A I F A V O G U E (@HaifaVogue) September 13, 2020

وكانت الفنانة هيفا وهبي قد شاركت في مسلسل " أسود فاتح "، وهو من بطولة روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان.