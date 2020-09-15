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بالفيديو .. هيفا وهبي تثير إعجاب متابعيها برقصة حافية القدمين

بالفيديو .. هيفا وهبي تثير إعجاب متابعيها برقصة حافية القدمين

الساعة 16:18 بتوقيت دمشق
15 سبتمبر 2020

ظهرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بفيديو جديد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص مثيرةً بذلك إعجاب متابعيها.

وبحسب موقع "الفن"، انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة هيفا ظهرت فيه وهي حافية القدمين، خلال تسجيلها أغنيتها الجديدة، التي لم تكشف عن تفاصيلها.

وقد شبه متابعي هيفا عملها ذلك بالراحلة ​سيزاريا إيفورا، التي أطلق عليها معجبيها في ذلك الوقت لقب " أسطورة الديفا الحافية "، وقد اشتهرت أيضاً باسم "حافية القدمين"، لأنها كانت تغني دائماً من دون إنتعال حذاء.

وكانت الفنانة هيفا وهبي قد شاركت في مسلسل " أسود فاتح "، وهو من بطولة روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان.

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