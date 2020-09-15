بالصور .. ممثلة سورية تتحول إلى مارلين مونرو الأمريكية

تقمصت الفنانة السورية سوزان نجم الدين شخصية الفنانة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو خلال آخر جلسة تصوير لها.

حيث نشرت الممثلة سوزان عبر حسابها الرسمي على موقع الانستغرام صورة بصيغة فيديو ظهرت من خلالها بإطلالة مغرية و شبيهة جداً بشخصية مارلين مونرو الأمريكية.

وكانت نجم الدين قد ظهرت وهي جالسة على كرسي ومرتديةً فستاناً باللون البرتقالي مع حذاء باللون الأسود، فيما اعتمدت تسريحة شعر مونرو الشهيرة، وعلقت قائلة: صورة اليوم من زمن الحب، سوزان نجم الدين، مارلين مونرو، لوس انجلوس، أمريكا.





هذا واعتادت سوزان مشاركة جمهورها بصورة يومية مع هاشتاغ " صورة اليوم "، وقد حرصت بصورها الأخيرة عدم اقتراب الصورة من وجهها، حتى لا تظهر الاختلافات الواضحة بينها وبين مونرو.