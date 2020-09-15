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دانا جبر تتقدم بشكوى رسمية للقضاء ضد مسرب صورها

الساعة 14:18 بتوقيت دمشق
15 سبتمبر 2020


تقدمت الفنانة السورية دانا جبر بشكوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة ضد الجهة التي اخترقت هاتفها المحمول وسربوا صورها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفاد موقع "الفن" أنه تم تحويل الشكوى التي تقدمت بها الفنانة إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ​سوريا ​.

كما كشف الموقع نقلاً عن مصادر خاصة أنه ثمة خيوط قد أصبحت لدى الجهاز الأمني، حول المتورطين في القضية.

وحسب المعلومات أن الصور المسربة من هاتف دانا جبر عادية جداً، لكن البعض فبرك واختار أفلام خادشة للحياء، مع إخفاء وجه السيدات في المضمون لإلصاقها بجبر.

وكانت دانا جبر قد صرحت في وقت سابق بأن هذه الحادثة كانت بهدف النيل من سمعتها وتشويه صورتها لدى متابعيها بسبب النجاحات التي تحققها في المجال الفني.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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