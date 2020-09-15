بالصور.. ابنة سلافة معمار تخطف الأنظار في كواليس أحد المسلسلات

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة المخرج سيف سبيعي، والفنانة سلافة معمار ، وتدعى ذهب، نالت من خلالها إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمالها.

حيث شاركة شركة "غولدن لاين" عبر صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، صورة دهب أثناء زيارتها لكواليس مسلسل " انتقام بارد "، الذي يخرجه والدها، ويضم مجموعة من نجوم الدراما السورية وعلى رأسهم خالد القيش، ميلاد يوسف، جيني إسبر، نضال نجم، يزن خليل، ربى الحلبي، حسام تحسين بك، وغيرهم من الفنانين القديرين.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد انقسموا حول من تشبه دهب أكثر والدها أم والدتها، بملامحها الشقراء وجمالها الخاطف للأنظار