السبت 19 سبتمبر 2020
الساعة 16:42, دمشق
EN
بالصور.. ابنة سلافة معمار تخطف الأنظار في كواليس أحد المسلسلات

بالصور.. ابنة سلافة معمار تخطف الأنظار في كواليس أحد المسلسلات

الساعة 14:00 بتوقيت دمشق
15 سبتمبر 2020

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة المخرج سيف سبيعي، والفنانة سلافة معمار ، وتدعى ذهب، نالت من خلالها إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمالها.

حيث شاركة  شركة "غولدن لاين" عبر صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، صورة دهب أثناء زيارتها لكواليس مسلسل " انتقام بارد "، الذي يخرجه والدها، ويضم مجموعة من نجوم الدراما السورية وعلى رأسهم خالد القيش، ميلاد يوسف، جيني إسبر، نضال نجم، يزن خليل، ربى الحلبي، حسام تحسين بك، وغيرهم من الفنانين القديرين.

دهب 2.jpg
 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد انقسموا حول من تشبه دهب أكثر والدها أم والدتها، بملامحها الشقراء وجمالها الخاطف للأنظار

 

 

تم نسخ الرابط بنجاح.
#انستغرام #مواقع التواصل الاجتماعي #أخبار الفن #أخبار الفنانين #سلافة معمار #سيف سبيعي #دهب #انتقام الورد

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة