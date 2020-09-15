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ريف دمشق .. شاب يسرق من جدته ذهب بقيمة 20 مليون ليرة

ريف دمشق .. شاب يسرق من جدته ذهب بقيمة 20 مليون ليرة

الساعة 13:01 بتوقيت دمشق
15 سبتمبر 2020

ألقى مركز شرطة جديدة عرطوز القبض على لص قام بسرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي من أحد بيوت المنطقة.

وبحسب ما نشرته "وزارة الداخلية السورية"، فقد قام مركز الشرطة في مدينة جديدة عرطوز بالقبص على شاب يدعى (ابراهيم . ح) قام بسرقة منزل جدته التي كانت قد قدمت شكوى عن السرقة قبل أيام.

وخلال التحقيق معه اعترف السارق بأنه أقدم على فعل جريمته، وأنه قام بصرف المبلغ المالي الذي سرقة على حاجاته الشخصية.


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وبعد التحريات تبين أن المسروقات قُدرت بما يقارب ثلاثمائة ألف ليرة سورية، و مصاغ ذهبي يقدّر قيمته بحوالي عشرين مليون ليرة.

هذا وتم استرداد المصاغ الذهبي المسروق بالكامل وسُلم إلى مالكته أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليه للمحكمة لينال جزاته.

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