سلاف فواخرجي بإطلالة "ميرامار" تحصد آلاف الإعجابات

شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.

وأطلت فواخرجي بإطلالة بسيطة بمكياج هادئ وتسريحة شعر عادية، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "نلجأ إلى الهدوء بعيدا عن الصخب واللغط والزحام ...

ولكن ، في الهدوء نعيش صخبا أكبر بيننا وبين أفكارنا ...

ونحاور أنفسنا حتى نرهقها ، فتعلو كل أصواتنا معا ، وتتصارع كل وجوهنا معا ، لنعرف ذواتنا أكثر حتى نصل لحدود الدهشة".





وحصدت سلاف فواخرجي بإطلالتها البسيطة آلاف الإعجابات والتعليقات كما أثنى الجمهور على جمالها وإطلالاتها الطبيعية والخالية من الفوتوشوب.

الجدير بالذكر أن فواخرجي تلقت انتقادات كثيرة مؤخراً بسبب مشاركتها في مسلسل شارع شيكاغو والمشاهد الجريئة التي تخللها العمل.

