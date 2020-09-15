بدرجة حرارة تصل للـ 40 .. المرتفع الجوي الأخير في سوريا ينتهي الخميس

تتأثر سوريا بدءاً من اليوم بارتفاع في درجات الحرارة على أن يكون هذا المرتفع الجوي هو الأخير الذي تصل فيه درجة الحرارة للـ40.

وقال المتنبئ الجوي شادي جاويش لإذاعة "شام إف إم" إن مرتفعاً حرارياً يبدأ اليوم ويستمر خلال اليومين القادمين.

وبين جاويش أن هناك احتمال لأن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، لكنها المرة الأخيرة التي سترتفع فيها إلى هذا الحد.

ولفت إلى أنه اعتباراً من يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح.

فيما ذكرت صفحة "هوى الشام" أنه مع دخولنا ببداية فصل الخريف يوم 21 أيلول سنتأثر بانخفاض عام على درجات الحرارة وأجواء خريفية ماطرة متوقعة على المحافظات الساحلية و تمتد على بعض المناطق الداخلية من سوريا .

وتكون درجات الحرارة للأيام المقبلة بحسب ما نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية كالتالي:



