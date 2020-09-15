بالصور والفيديو .. مصفاة بانياس تبدأ بالعمرة الشاملة اليوم

تباشر مصفاة بانياس اليوم أعمال العمرة والتي ستستمر على الأقل لمدة 25 يوم، وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة مصفاة بانياس صوراً لعمال المصفاة وهم يقومون بالعمل الذي بدؤوه قبل فترة لتجهيز المصفاة للعمرة.





بدوره ، أكد المهندس بسام سلامة مدير مصفاة بانياس لصحيفة "تشرين" أن المصفاة ستدخل في عمرة شاملة لوحداتها الإنتاجية، في 15/9 وتستمر بحدود 20/25 يوماً.

وتشمل أعمال الصيانة كل أقسام المصفاة وسيتم استبدال وتغيير أجزاء مهمة جداً فيها، ماسيؤمن عمل المصفاة بشكل آمن ومستقر وبالتالي إمكانية زيادة الإنتاج مستقبلاً.

يوميات العمرة رجال التفتيش اول من يدخل الى الاوعية للكشف على اعطالها ليخبروا رؤسائهم لتقدير الاعطال والاعمال المطلوبة لتدخل الورش المختصة لمعالجتها إن وجدت تفتيش الوعاء A107 بV29 Julkaissut ‎شركة مصفاة بانياس‎ Lauantaina 12. syyskuuta 2020

كما أشار سلامة إلى أن العمرة في هذا التوقيت هي التي فرضت نفسها للتوقف، وإجراء الصيانة وأصبحت ضرورة ملحة تفادياً لأي توقف غير مبرمج لبعض الوحدات والذي سيؤدي في حال حدوثه إلى مضاعفات من حيث الأمان ومدة التوقف .

إلى ذلك ، تشهد محطات الوقود في المحافظات ازدحامات بسبب نقص بمادة البنزين وزيادة المادة وتأخر وصول التوريدات.