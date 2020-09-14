وفاة طفل سوري في تركيا بعد تعرضه للتعذيب والحرق من زوجة أبيه

فارق طفل سوري الحياة في ولاية كهرمان مرعش في تركيا إثر تعرضه للضرب بوحشية وتعذيبه بالحرق من قبل زوجة أبيه.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن طفل يدعى محمود محمد خضري ويبلغ من العمر 3 سنوات، تعرض للتعذيب القاسي، بالضرب المبرح والتعنيف إضافة للتعـذيب بالحـرق، حيث قامت زوجة أبيه بكي جسده بالنار.
ونشرت وسائل الإعلام صور لجسد الطفل المتوفى، يظهر فيها تعرضه لحروق بليغة بأجزاء مختلفة من جسده، خاصة في مؤخرته وظهره ويديه، حيث تبين أن زوجة أبيه قامت بلصق جسده بالمدفئة في وقت سابق.
كما تبين أنه قبل وفاة الطفل بأيام قليلة تعرض للسقوط من سلم المنزل وعليه دخل في حالة مـرضية شديدة، لذا بدأ بالتبول والتغوظ على نفسه، مما دفع زوجة أبيه إلى ركله حتى وصل إلى الحمام.
ثم بدأت بضرب رأسه بالحائط، ما أدى لحدوث نزيف داخلي في المخ ونقل على أثرة للمستشف وتلفظ أنفاسه الأخيرة.
وتم إبلاغ الشرطة للتحقيق في الواقعة والقبض على زوجة الأب.
وفاة الطفل السوري (محمود محمد خضري) على يد زوجة أبيه في ولاية كهرمان مرعش حصلت تركيا بالعربي على تصريح خاص من مصدر مقرب من الطفل (محمود محمد خضري) البالغ من العمر 3 سنوات بعد ضـ .ـربه بوحـ .ـشية وتعـ .ـذيبه بـ .ـشدة من قبل زوجة أبيه في ولاية كهرمان مرعش وسط تركيا. وبحسب التصريحات التي حصلت عليها تركيا بالعربي، فإن “الطفل سبق أن تعرض للتـ .ـعذيب الشديد، تجلى بالضـ .ـرب المبـ .ـرح والتعـ .ـنيف إضافة للتعـ .ـذيب بالحـ .ـرق، حيث قامت زوجة أبيه بحـ .ـرق جسده بالـ .ـنار، حيث أظهرت الصور التي حصلت عليها تركيا بالعربي تعرض الطفل لحـ .ـروق بليـ .ـغة في أجزاء مختلفة من جسده وخاصة في مؤخرته وظهره ويديه، وقد تبين أن خالته (زوجة أبيه) قامت بلصق جسده بالمدفئة في وقت سابق”. وعن سبب الوفاة، فهو أن الطفل سقط قبل مدة عن (درح المنزل) وعليه فقد دخل في حالة مـ .ـرضية شديدة، لذا بدأ بالتبول والتغوظ على نفسه بسبب عدم وجود (حفاظة)، فقامت زوجة أبيه بركله حتى وصل إلى الحمام ومن ثم بدأت ضـ .ـرب راسه بالحائط، وهو ما أدى لحدوث نزيف داخلي في دماغه توفـ .ـي على إثره”. وذكر المصدر: “أثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الطفل تعرض لتعـ .ـذيب شديد على مدار 10 أيام، وهي الفترة نفسها التي كان فيها بصحبة (زوجة أبيه) عند أهلها”.Julkaissut خدمات السوريين في الريحانية التركية Maanantaina 7. syyskuuta 2020