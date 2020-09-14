وفاة طفل سوري في تركيا بعد تعرضه للتعذيب والحرق من زوجة أبيه



فارق طفل سوري الحياة في ولاية كهرمان مرعش في تركيا إثر تعرضه للضرب بوحشية وتعذيبه بالحرق من قبل زوجة أبيه.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن طفل يدعى محمود محمد خضري ويبلغ من العمر 3 سنوات، تعرض للتعذيب القاسي، بالضرب المبرح والتعنيف إضافة للتعـذيب بالحـرق، حيث قامت زوجة أبيه بكي جسده بالنار.

ونشرت وسائل الإعلام صور لجسد الطفل المتوفى، يظهر فيها تعرضه لحروق بليغة بأجزاء مختلفة من جسده، خاصة في مؤخرته وظهره ويديه، حيث تبين أن زوجة أبيه قامت بلصق جسده بالمدفئة في وقت سابق.

كما تبين أنه قبل وفاة الطفل بأيام قليلة تعرض للسقوط من سلم المنزل وعليه دخل في حالة مـرضية شديدة، لذا بدأ بالتبول والتغوظ على نفسه، مما دفع زوجة أبيه إلى ركله حتى وصل إلى الحمام.

ثم بدأت بضرب رأسه بالحائط، ما أدى لحدوث نزيف داخلي في المخ ونقل على أثرة للمستشف وتلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم إبلاغ الشرطة للتحقيق في الواقعة والقبض على زوجة الأب.