وفيات جراء انقلاب صهريج فيول على أوتستراد حمص دمشق 

تدهور صهريج محمل بمادة الفيول على أوتستراد حمص دمشق ظهر اليوم ملحقاً أضراراً جسدية ومادية.

وتم إسعاف سائق الصهريج إلى أحد مشافي ريف دمشق، وعمل مركز طرق القطيفة على إزالة آثار الحادث من الطريق .

و ذكرت صفحة "الشرطة" التابعة لوزارة الداخلية السورية أنه خلال عمل مركز طرق القطيفة على إزالة آ ثار الحادث وجدوا شاب مفارق الحياة تحت الصهريج وترجع أ سباب وفاته إلى اختناقه بسبب تسرب مادة الفيول.

وبعد الاتصال بمشفى القطيفة أكدوا أنه قد أسعف إليهم شخصين من جراء الحادث أحدهم فارق الحياة والثاني في العناية المشددة ليصبح عدد المتوفين اثنين والثالث في العناية المشددة.

كما أفاد مصدر للشرطة أن سبب الحادث يعود لعطل في المكابح .