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فيسبوك يضيف ميزة جديدة للفيديوهات

فيسبوك يضيف ميزة جديدة للفيديوهات

الساعة 17:53 بتوقيت دمشق
14 سبتمبر 2020

كشفت شركة فيسبوك اليوم الإثنين عن خاصية جديدة ستكون متاحة لمستخدمي تطبيقها في القريب العاجل.

وبجسب وكالة " رويترز للأنباء "، نشرت شركة فيسبوك بياناً جاء فيه " سيصبح بإمكان المستخدمين الآن مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم عبر الإنترنت باستخدام تطبيق ماسنجر للتراسل مما يتيح لهم رؤية ردود فعلهم الفورية".

وأشارت الشركة عبر البيان إلى أن خاصية "واتش توغيذر" التي ستتيحها ستُمكن المستخدم من  إضافة ما يصل إلى ثمانية أشخاص عبر اتصال الفيديو، وما يصل إلى 50 شخصاً من خلال أداة (ماسنجر رومز) للاتصال عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وفي ظل الحياة الاجتماعية الإلكترونية التي يعيشها الجميع في مختلف أنحاء العالم، بسبب جائحة كورونا، أتاحت شركت نتفليكس في وقت سابق ميزة تسمح من خلالها لعدة مستخدمين مشاهدة أي فلم معاً عبر شاشة واحدة، وأطلقت على تلك الميزة اسم "نتفليكس بارتي".

تم نسخ الرابط بنجاح.
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