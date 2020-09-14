فيسبوك يضيف ميزة جديدة للفيديوهات

كشفت شركة فيسبوك اليوم الإثنين عن خاصية جديدة ستكون متاحة لمستخدمي تطبيقها في القريب العاجل.

وبجسب وكالة " رويترز للأنباء "، نشرت شركة فيسبوك بياناً جاء فيه " سيصبح بإمكان المستخدمين الآن مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم عبر الإنترنت باستخدام تطبيق ماسنجر للتراسل مما يتيح لهم رؤية ردود فعلهم الفورية".

وأشارت الشركة عبر البيان إلى أن خاصية "واتش توغيذر" التي ستتيحها ستُمكن المستخدم من إضافة ما يصل إلى ثمانية أشخاص عبر اتصال الفيديو، وما يصل إلى 50 شخصاً من خلال أداة (ماسنجر رومز) للاتصال عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وفي ظل الحياة الاجتماعية الإلكترونية التي يعيشها الجميع في مختلف أنحاء العالم، بسبب جائحة كورونا، أتاحت شركت نتفليكس في وقت سابق ميزة تسمح من خلالها لعدة مستخدمين مشاهدة أي فلم معاً عبر شاشة واحدة، وأطلقت على تلك الميزة اسم "نتفليكس بارتي".