قمر تشعل مواقع التواصل بشعر ملون وملابس فاضحة



أثارت الفنانة اللبنانية قمر الجدل مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة صور فاضحة.

ونشرت قمر صوراً جديدة عبر صفحتها الشخصية على انستغرام بملابس سباحة تكشف كامل جسدها وشعر بنفسجي طويل.





وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "فترة طويلة كنت دور بعيون الكل عالرضا والقبول بأي شي أو أي قرار آخدو . لكن اكتشفت أنو الشخص الوحيد يلي لازم يرضا فيني هو أنا قمر"

وتسببت هذه الصور بضجة كبيرة عبر مواقع التواصل وانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة وملابسها الفاضحة.

وانقسمت الآراء حيث هاجمها شريحة واسعة من الجمهور ، في حين رأى البعض الآخر أن الفنانة لها كامل الحرية بعرض جسدها كما تشاء.



