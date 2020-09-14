وصفه بالإباحي .. زهير عبد الكريم ينتقد " شارع شيكاغو " بكلمات لاذعة

انتقد الممثل زهير عبد الكريم اللقطات الحميمية التي تم عرضها في مسلسل شارع شيكاغو والذي أدى بطولته الفنانة سلاف فواخرجي ، والفنان مهيار خضور وإلى جانبهم نُخبة من الممثلين القديرين في الدراما السورية.

وبحسب موقع "شام تايمز"، قال عبد الكريم: "لَم أجِد مبرراً لهذا الكم الهائل من الإباحية في السياق الدرامي للعمل، فالقائمين على العمل لَم يتمكنوا أبداً من عكس صورة دمشق في الزمان الذي ادّعوا أنهم يوثّقونه، ولو كان كلامهم حقيقي فأين هذه الوثائق التي استندوا عليها؟".

وبين الممثل زهير أن الرد الذي جاء من مخرج المسلسل كان غير منطقي ولم يبرر ما تم عرضة من لقطات جريئة تواجدت لأول مرة في الدراما التلفزيونية السورية.

وتابع عبد الكريم حديثه قائلاً: "وزاد في الطنبور نغماً كلام مخرج العمل الذي رفض الاعتذار على انتقادات الجمهور، فأين المهنية وأين مبادئ الثقافة الفنية التي على الفنان أن بتحلى بها متيحاً للمشاهد التعبير عن رأيه باعتباره الناقد الأول والأهم".

الجدير ذكره أن اللقطات الحميمية التي تم عرضها من خلال مسلسل " شارع شيكاغو " شكلت لدى المتابعين ردود أفعال متفاوتة بين المؤيد والمعارض للعمل.