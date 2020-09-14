وفاة أحد نجوم مسلسل " حريم السلطان " أثناء التصوير وبهذه الطريقة

توفي الممثل التركي خليل كوموفا أحد نجوم المسلسل التركي الشهير " حريم السلطان " إثر إصابته بالتهاب رؤوي حاد أدى إلى فشل في الجهاز التنفسي.

وبحسب موقع "لها"، فقد أصيب كوموفا أثناء تصويره لأحد المشاهد في فلم Zalo، بأزمة تنفسية نُقل على أثرها إلى مستشفى "جامعة تورغوت أوزال للتدريب والبحوث"، ومن ثم فارق الحياة.

ويعد الفنان الراحل خليل من أبرز أبطال المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان".، وقد شارك بالعديد من المسلسلات والأفلام التلفزيونية الأخرى والتي وصل عددها إلى نحو الـ100 ومنها " مسلسل عشق وجزاء "، و " مسلسل إيلا ".





ودخل كوموفا عالم التمثيل عام 1993، وخرج منه عنعمر ناهز الـ 64 عاماً، وكانت أعوامه جميعها حافله بالنجاح والتفوق بالأداء المتميز.