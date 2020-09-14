تغيرات جديدة على تطبيق الانستغرام تعرف عليها

يختبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة من الإضافات الجديدة التي سيعمل عليها وسيغير بها الصورة النمطية للبرنامج.

وبجسب موقع "تايمز نيوز ناو" فقد بينت تقارير صحفية أن موقع انستغرام يقوم بتصليحات شاملة لمنصته، وسيقوم بتغير خدمات وإضافة أخرى.

وسيكون أول تغير بإضافة قسماً خاصاً للتسوق عبر المنصة، وسيعزز ذلك العلاقات التجارية بين المنصة والشركات التجارية، وأما الخدمة الثانية فهي خدمة "رييلز" والمصممة لمنافسة "تيك توك"، وتعتمد على نشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية فقط، ويمكن التقليب بينها بمجرد التمرير لأعلى.

هذا وبدأ انستغرام باختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين، تمهيداً لطرحها على جميع مستخدميها على مستوى العالم.