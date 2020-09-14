ريف دمشق .. رسالة مريبة تحبط جريمة قتل في صحنايا وأخرى في جديدة عرطوز

أحبطت رسالة عثر عليها في جعبة شخص كان يترصد مع شريكه أمام بناء في منطقة صحنايا بريف دمشق، جريمة قتل كادت أن تقع.

وعن التفاصيل، ذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية، أن الدوريات المنتشرة في ناحية صحنايا لاحظة حركة مريبة لشخصين حول بناء سكني في حي الطيران.

وتما لقبض على الشخصين ويدعيان ( ح . ا ) و (م . ر) وعثر معهما على سكين مطبخ وقفازين، كما عثر على رسالة مريبة مع المدعو (م . ر).

وكان مكتوب في الورقة التي عثر عليها (وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين حقي ماخذيتو بالدير وهسع خذيت حقي بالكامل آل النعيمي) .

قاما بكتابة رسالة لوضعها على جثته وشرطة ناحية صحنايا تحبط عملية القتل قبل وقوعها من خلال تسيير الدوريات من قبل ناحية... Julkaissut ‎وزارة الداخلية السورية‎ Maanantaina 14. syyskuuta 2020

واعترف المقبوض عليهما خلال التحقيق بالتخطيط لقتل المواطن (طه . ا) حيث كانا ينتظران خروجه من منزله كونه يقصد سوق الهال من أجل إحضار الخضار حتى يقومان بقتله وسرقة المال الذي بحوزته لأنهما يعلمان أنه يحمل مبلغ مالي لشراء الخضار.

وأقرا بأنهما كانا يراقبان الضحية منذ حوالي 4 أيام وأنهما جهزا الرسالة كي يتم تضليل التحقيق بعد قتله وإبعاد الشبهات عنهما وإيهام الجهات المختصة بأن عملية القتل " ثأر " قديم .

كما اعترفا بأنهما كانا يخططان لارتكاب جريمة قتل ثانية بمحلة جديدة عرطوز أيضاً بقصد السرقة .